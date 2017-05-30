البورصة توافق على إعدام أسهم خزينة جلوبال تيلكوم

رجب عزالدين قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر لشركة جلوبال تيليكوم القابضة عن طريق إعدام أسهم الخزينة. وتهدف الشركة إلى تخفيض رأس المال المصدر من 3.042 مليار جنيه إلى 2.738 مليار جنيه، بإعدام أسهم الخزينة لـ 524

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر لشركة جلوبال تيليكوم القابضة عن طريق إعدام أسهم الخزينة.

وتهدف الشركة إلى تخفيض رأس المال المصدر من 3.042 مليار جنيه إلى 2.738 مليار جنيه، بإعدام أسهم الخزينة لـ 524.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.58 جنيه لكل سهم.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس القادم.

وتعمل جلوبال تيلكوم في تشغيل شبكات المحمول في أسواق ذات معدلات نمو عالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2016.

وأعلنت جلوبال تليكوم فى وقت سابق عن استحواذ شركتها التابعة “جاز” على طيف ترددي إضافي لـ4 جي/أل تي أي إضافية في باكستان مقابل 295 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان سابق للبورصة ” تم منح جاز 10 ميجاهرتز للطيف الترددي المزدوج في نطاق 1800 ميجاهرتز في المزاد، مما يتيح لفيون الشركة الأم أن تحسن تجربة العملاء فيما يتعلق بجودة الصوت وسرعة البيانات والاتصال .”

وتمتلك شركة فيون حصة تصل إلى 57.7% من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم.وتتوزع ملكية جاز -الناتجة عن اندماج موبيلينك المملوكة لجلوبال تيلكوم، والوريد المملوكة لمجموعة أبوظبي- بين جلوبال تيلكوم بنسبة 85%، ومجموعة أبوظبي بنسبة 15%.