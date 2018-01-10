البورصة توافق على إعدام أسهم خزينة القاهرة للاستثمارات

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية من 100 مليون جنيه إلى 94 مليون جنيه مصرى. وبلغت القيمة المخفضة 6 ملايين جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة بعدد 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصرى للسهم

رجب عزالدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية من 100 مليون جنيه إلى 94 مليون جنيه مصرى.



وبلغت القيمة المخفضة 6 ملايين جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة بعدد 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصرى للسهم الواحد، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 94 مليون جنيه مصرى، موزع على 47 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصرى للسهم الواحد.

وأقرت عمومية الشركة غير العادية للشركة في 22 نوفمبر الماضي، تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 94 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم الخزينة.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات بالبورصة، اعتبارًا من بدايه جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 15يناير القادم.