البورصة توافق على إضافة نشاط الماشية لعبور لاند

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على إضافة نشاط تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين، إلى أغراض شركة عبور لاند للصناعات الغذائية. وتشرع الشركة فى تأسيس أخرى جديدة للاستثمار الزراعى، تحت اسم "عبور فارم للاستثمار الزراعى" والإنتاج الحيواني، برأسمال مد

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على إضافة نشاط تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين، إلى أغراض شركة عبور لاند للصناعات الغذائية.

وتشرع الشركة فى تأسيس أخرى جديدة للاستثمار الزراعى، تحت اسم “عبور فارم للاستثمار الزراعى” والإنتاج الحيواني، برأسمال مدفوع يبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت عبور لاند، فى 23 نوفمبر الماضى، إن تمويل هذه الشركة سيتم من أرباحها على مدار 4 أعوام قادمة، وفقاً للدراسة المقدمة للبورصة المصرية.

ويتمثل نشاط الشركة الجديدة فى تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين.

يشار إلى أن أرباح “عبور لاند”، ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 176.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 110.11 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2016.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكور إلى 1.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.05 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال عبور لاند 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.