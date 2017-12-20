البورصة توافق على إضافة الوطنية للذرة أنشطة جديدة

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد تعديل غرض شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وإضافة نشاط السوربيتول بأنواعه وإنتاج مشتقات الذرة بكافة أنواعها وممارسة نشاط التشغيل للغير.ويعد هذا التعديل الأول بعد عملية الاستحواذ التى تمت على الشركة لصالح شركة كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات والتى



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد تعديل غرض شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وإضافة نشاط السوربيتول بأنواعه وإنتاج مشتقات الذرة بكافة أنواعها وممارسة نشاط التشغيل للغير.

ويعد هذا التعديل الأول بعد عملية الاستحواذ التى تمت على الشركة لصالح شركة كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات والتى نجحت فى نوفمبر الماضى فى شراء 28.8 مليون سهم من الشركة بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيها للسهم.

وتخارجت ثلاث شركات رئيسية من الشركة فى إطار الصفقة، وهم ، مصر المالية للاستثمارات وبنك مصر والبنك الأهلى.

يذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتمتلك كايرو ثري ايه الدوليه للصناعات حاليا نسبة 97.67% من أسهمها اضافة إلى نسب صغيرة لمساهمين آخرين.