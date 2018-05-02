البورصة توافق على إدراج زيادة رأسمال بورتو جروب القابضة

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأس مال مجموعة بورتو جروب القابضة.وقالت البورصة فى بيان إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأس مال مجموعة بورتو جروب القابضة.

وقالت البورصة فى بيان إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 17 مايو 2018.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى على نشر مجموعة بورتو القابضة، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 601.8 مليون جنيه تقريبا.

ووافق مجلس إدارة المجموعة، فى 20 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال من 501.5 مليون جنيه إلى 601.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100.3 مليون جنيه، وبمقدار مليار سهم تقريبًا تمول من الأرباح المرحلة في 31 ديسمبر 2016، وجزء من أرباح العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 245.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره 117.5 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالى 501.5 مليون جنيه، موزعًا على 5.015 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للواحد.



