البورصة توافق على إدراج زيادة رأسمال بنك سايب إلى 157.5 مليون دولار

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على إدارج زيادة رأسمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك” إلى 157.5 مليون دولار على قاعدة البيانات إعتبارا من جلسة الاثنين 25 يوليو .

كما وافقت اللجنة على إدارج زيادة رأسمال بنك سايب المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار على قاعدة البيانات إضافة إلى اعتماد تغيير اسم البنك عبر إضافة شركة مساهمة مصرية إلى جانب الشركة المصرفية العربية الدولية.

وشرع بنك سايب فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر منذ فبراير الماضى فى إطار خطة توفيق أوضاعه مع قرارات جديدة صادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن زيادة رءوس أموال البنوك العاملة فى البلاد.

وحصل البنك، فى 27 فبراير الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار ، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار.

وجرى تنفيذ زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهمًا أصليًّا، وفقا لإفصاح سابق .

بنك سايب : زيادة رأس المال تأتى فى إطار توفيق الأوضاع مع المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

وقال البنك فى إفصاح سابق إن هذه الزيادات فى رأس المال تأتى فى إطار خطة توفيق الاوضاع مع المتطلبات الجديدة التى فرضها البنك المركزى المصرى على البنوك العاملة فى البلاد.

ويبلغ رأس المال المصدر لبنك سايب حاليًّا (قبل إضافة الزيادة) 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليًّا بين: المصرف العربى الدولى (أكبر المساهمين بنسبة 50.44%)، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التي تستحوذ على 17.29% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر للتأمين على 11.29%، ومصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.75%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الحالي.

ويعود تاريخ تأسيس البنك إلى عام 1976، كأول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.

ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة،

وكذلك المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية، كما يقبل الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

علاوة على ذلك يوفر بنك SAIB، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الاسلامي، وفقًا للموقع الإلكترونى للبنك.

استقرار أرباح البنك عند 20 مليون دولار فى عام 2021

طارق الخولى رئيس بنك سايب

وأظهر أحدث نتائج أعمال للبنك، انخفاض صافي أرباحه بشكل طفيف إلى 20 مليون دولار، خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح قدرها 20.4 مليون دولار خلال عام 2020.

وكشفت مؤشرات البنك المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، انخفاض إيرادات الفوائد إلى 398.5 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 399.2 مليون دولار جنيه خلال عام 2020.

كما انخفضت مصروفات الفوائد إلى 266.3 مليون دولار، خلال العام، مقارنة بمصروفات بلغت 277.7 مليون دولار خلال العام المقارن 2020.

وارتفعت هامش الفوائد إلى 132.2 مليون دولار، خلال العام الماضي، مقارنة بهامش فوائد بلغ 125.4 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى دولار للسهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.04 دولار خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بودائع بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 4%.

كذلك ارتفع إجمالي القروض إلى 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بقروض بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 23%.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة رتفاع صافي أرباح البنك إلى 20.4 مليون دولار خلال العام الماضي 2020، مقارنة بنحو 11.1 مليون دولار خلال العام السابق 2019.