البورصة توافق على إدراج أسهم زيادة رأس مال المصرى الخليجى

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الخميس- على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك المصرى الخليجى. ورفع البنك رأسماله المصدر من 316.3 مليون دولار إلى 342.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.4 مليون دولار، موزعة على…

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الخميس- على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك المصرى الخليجى.

ورفع البنك رأسماله المصدر من 316.3 مليون دولار إلى 342.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.4 مليون دولار، موزعة على 26.4 مليون سهم، مسددة نقدًا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين، بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكى.

ومن المقرر إداراج أسهم البنك بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الإثنين الموافق 26 مارس الجارى.

فى سياق متصل، وقعت اللجنة التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفة أحكام المادة (52) من قواعد القيد طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.

ومنحت اللجنة البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.