البورصة تواصل هبوطها في منتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين. وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13676 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1 % عند مستوى 764

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13676 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1 % عند مستوى 764 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 530 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 6.5 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه، و24.5 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 23.5 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 51 سهمًا من إجمالى 174 سهما متداولا، بينما هبط 87 وبقى 36 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الثلاثاء- على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.