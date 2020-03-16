البورصة تواصل هبوطها الدامي بالمنتصف وتهوي بنسبة 8.4%

تواصل مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الدامي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وذلك عقب إعادة التداول مباشرة بعد إيقافهُ لمدة نصف ساعة متجاهلة تمامًا قرار المصرية بخفض ضريبة الدمغة وتأجيل الرأسمالية .

وهوي المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 8.4% ليصل 9296 نقطة، والمؤشر “egx70 ewi” بـ 6.6% مسجلاً 947.7 نقطة، كما هبط “egx50” بـ 7.2% ليصل 1322 نقطة، ونظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 5.5 بـ 1029 نقطة .

وانفردت «المال» اليوم بنشر قرار وزارة المالية المرتقب بشأن مستقبل الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، واستقرت الوزارة على خفض ضريبة الدمغة على التعاملات لتصل إلى نصف فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف على تعاملات البائع والمشترى كلٌ على حدة ، على أن يتم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم ، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عام .

وبلغت تداولات الأسهم 315.5 مليون جنيه ، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 150 سهم، ارتفع أداء 3 أسهم فقط، وانخفض 117 أخرى ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقى 528.899 مليار جنيه .

يُذكر أنهُ خلال الربع ساعة الأول من الجلسة ، هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 9500 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2% ليسجل 995 نقطة ، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.8% إلى 1070 نقطة .

وشهدت البورصة أمس الأحد ما يشبه الإعصار المدوى ، خسرت خلاله ما يعادل 40 مليار جنيه ، وتراجع مؤشرها الرئيسى بأكبر وتيرة يومية منذ جلسة 25 نوفمبر 2012 ، حين هوى المؤشر بنسبة %9.58 – نتيجة للمخاوف بشأن تفشى فيروس كورونا.

وانهالت عمليات البيع العنيفة للمؤسسات الأجنبية منذ الدقائق الأولى للجلسة ، خاصة على الأسهم القيادية صاحبة الأوزان النسبية ، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى سجل أدنى مستوياته خلال عام ليغلق عند 63 جنيهاً .

وهبط EGX30 بنسبة %9.34 إلى 10148 نقطة، وEGX70 بنسبة %7.37 إلى 1015 نقطة ، وهبط EGX100 الأوسع نطاقاً %7.09 إلى 1089 نقطة.