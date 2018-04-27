البورصة تواصل طرق القمم التاريخية في أسبوع التريليون جنيه

مصطفى طلعت: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" بنسبة 3.27 % ليسجل 18363 نقطة، (اعلى مستوى منذ التدشين)، في الوقت الذي اخترق فيه راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة حاجز التريليون جنيه لاول مرة في تاريخه.وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخه منه، أن مؤشر "egx70"

مصطفى طلعت:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” بنسبة 3.27 % ليسجل 18363 نقطة، (اعلى مستوى منذ التدشين)، في الوقت الذي اخترق فيه راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة حاجز التريليون جنيه لاول مرة في تاريخه.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخه منه، أن مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة قد انخفض 0.15% ليصل إلى 866 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا 0.81% إلى 2292 نقطة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 685.9 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع الرعاية الصحية والادوية بتداول 12.1 مليون ورقة مالية.

وانخفضت قيم التداول بحوالي 400 مليون جنيه لتسجل 8.8 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار الاسبوع السابق، بينما ارتفع راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة حوالي 19 مليار جنيه.

وجاءت شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام في صدارة انشط 10 شركات من حيث كمية التداول ببيع وشراء 333.6 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية في المركز العاشر بتداول 22 مليون ورقة.

وذكر التقرير أن المستثمرون الاجانب قد سجلو صافي مشتريات قدرها 683.2 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 45.7 مليون جنيه، هذا الأسبوع.

وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت فسجلت قيم تداول قدرها 2.5 مليون جنيه، واحتلت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة صدارة انشط شركاتها بتداول 628.3 الف ورقة مالية، بينما جاءت شركة “يوتيوبيا” للاستثمار العقاري في المركز الاخير بتداول 2.8 الف ورقة.