البورصة تواصل صعودها بالمنتصف.. والعرب والأجانب الأكثر شراءً

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 16412 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.42% عند مستوى 814 نقطة.وبلغت قيمة التداولات ع

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 16412 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.42% عند مستوى 814 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 403 ملايين جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه و6 ملايين جنيه و1.5 مليون جنيه و112 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4 ملايين جنيه و12 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 84 سهمًا من إجمالى 157 سهماً متداولاً، وهبط 29 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 16345 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 811 نقطة.