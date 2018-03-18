البورصة تواصل صعودها بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء

مصطفى طلعت:واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها الممتدة منذ صباح اليوم الأحد، وحتى منتصف التعاملات، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب.وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" 1.72% ليصل إلى 17290 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.05% عند مستوى 900 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "eg

مصطفى طلعت:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها الممتدة منذ صباح اليوم الأحد، وحتى منتصف التعاملات، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” 1.72% ليصل إلى 17290 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.05% عند مستوى 900 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.46% ليسجل 2282 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة، سجلت ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وصعد المؤشر الرئيسي 3.2% عند 16999 نقطة وذلك بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الاسهم القيادية.