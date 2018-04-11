البورصة تواصل صعودها القوي بمنتصف تعاملات الأربعاء

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها القوي الممتد منذ صباح جلسة، اليوم الأربعاء، وحتى منتصف التعاملات، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 2.09% ليسجل 18067 نقطة، وارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.30% ليصل إلى 870 نقطة، وامتد الصعود إلى

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها القوي الممتد منذ صباح جلسة، اليوم الأربعاء، وحتى منتصف التعاملات، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 2.09% ليسجل 18067 نقطة، وارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.30% ليصل إلى 870 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% إلى 2284 نقطة.

وسيطر الصعود على غالبية أسهم السوق بعد إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عزمها الإندماج أو الاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، وموافقة الأخيرة على بحث فرص التعاون المشترك بين الشركتين.