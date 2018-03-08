البورصة تواصل صعودها الطفيف بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16460 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.21% عند مستوى 894 نقطة.وبلغ

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16460 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.21% عند مستوى 894 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 832 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 6 ملايين جنيه، و88 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 54 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و40 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 82 سهمًا من إجمالى 180 سهمًا متداولاً، وهبط 64 وبقى 34 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة -الأربعاء- على صعود جماعى قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.26% عند مستوى 16384 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 884 نقطة.