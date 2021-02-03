«البورصة» تواصل رحلة المكاسب بدعم مشتريات الأجانب

واصلت مؤشرات البورصة رحلة ارتفاعاتها بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء مدعومة بمشتريات المؤسسات الأجنبية التى سجلت نحو 206.644 مليون جنيه، ودفعت سهم CIB – صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي – للارتفاع بنسبة %0.83 مما عاد بالنفع على حركة EGX30.

السوق تقترب من العودة لما قبل انتشار «كورونا» فى فبراير 2020

واقتربت البورصة من الوصول لقيمتها السوقية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا محليًا وعالميًا، إذ ارتفع رأسمالها لمستوى 708.125 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء، فيما كان أعلى مستوى له قبل انتشار الوباء محليًا بنحو 712.624 مليار، وتحديدًا بجلسة 6 فبراير 2020.

وتوقع المحللون الفنيون أن تستكمل مؤشرات البورصة رحلة الارتفاع بجلسة الأربعاء، إذ سيتحرك مؤشر EGX30 نحو كسر مستوى المقاومة السابق 11675 نقطة، بينما سيتجه نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة.

وأضافوا أن المؤشر الرئيسي EGX30 ينتظر دعمًا من السهم الأكبر وزنًا –البنك التجارى الدولي CIB- فى رحلة استهدافه لمستوى 12000 نقطة خلال المدى القصير، مما سيستدعى أن يكسر السهم منطقة المقاومة الراهنة 64 جنيها، والارتفاع لمستويات 66 إلى 67 جنيها مجددًا.

وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة %0.42 مغلقًا على 11637.55 نقطة، بينما صعد EGX70 بنحو %1.15 مستقرًا على 2414.52 نقطة.

وسجل المتعاملون الأجانب صافى شراء بقيمة 65.365 مليون جنيه، مقابل مبيعات بصافى 35.505 مليون للمصريين و29.859 مليون للعرب.

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن الارتفاع الطفيف للمؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة الثلاثاء جاء بسبب التحركات الصاعدة الطفيفة لسهم البنك التجارى الدولي CIB، الذى لم يتمكن من اختراق منطقة 64 جنيها.

وأضاف أن المؤشر الرئيسى يستهدف مستوى 12000 نقطة، مؤكدًا أنه للوصول لذلك يجب أن يتخطى سهم CIB مستوى 64 جنيها والوصول لمنطقة 66 – 67 جنيها.

وتوقع أن يتحرك مؤشر EGX30 نحو كسر مستوى المقاومة السابق 11675 نقطة، على أن يستهدف 11850 نقطة.

ورشح السعيد مؤشر EGX70 صوب قمة جديدة حول مستوى 2450 إلى 2470 نقطة، متوقعًا أن تهدأ وتيرة الصعود عند تلك المنطقة.

من جهته، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يتحرك صوب كسر مستوى 11670 نقطة، المقاومة السابقة، على أن يكون مستوى الدعم للمؤشر بمنطقة 11450.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي EGX30 سيواصل تحركاته الصاعدة بجلسة الأربعاء على أن يستقر أعلى مستوى 11650 نقطة، فيما سيستهدف منطقة 11850 نقطة، على المدى القصير.

ورجح غريب تحرك مؤشر EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة، لافتًا إلى أن السيولة تنتقل بين أسهم المؤشر.