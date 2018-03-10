البورصة تواصل حصد المكاسب بدعم ارتفاعات الأسهم القيادية

خلال الأسبوع الجاريمنى عبدالباريتوقع محللون أن تواصل الأسهم القيادية دعمها للبورصة الأسبوع الحالي ما يدفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 نحو قمة تاريخية جديدة تصل لمستويات 16800 نقطة. وسجلت الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني ارتفاعات تراوحت بين 6 : 16% الأسبو

خلال الأسبوع الجاري



منى عبدالباري

توقع محللون أن تواصل الأسهم القيادية دعمها للبورصة الأسبوع الحالي ما يدفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 نحو قمة تاريخية جديدة تصل لمستويات 16800 نقطة.

وسجلت الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني ارتفاعات تراوحت بين 6 : 16% الأسبوع الماضي، ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق لإحراز مكاسب تجاوز 1000 نقطة، كما ربح رأس المال السوقي نحو 84 مليار جنيه.

* صعود متوقع



وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم القيادية ستتجه نحو مستهدفات جديدة هذا الأسبوع

وتوقع غريب صعود سهم التجاري الدولي إلى 88.5 جنيه، وطلعت مصطفى نحو 77.75 جنيه، و سهم المجموعة المالية هيرميس نحو 24.70 جنيه، و الشرقية إيسترن كومباني نحو 675 جنيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي الأسبوع الماضي صعود نسبته نحو 8 % من مستويات 78.7 إلى 85 جنيها

كما سجل سهم الشرقية -إيسترن كومباني صعودا بواقع 16%، من 550 إلى 640 جنيه.

كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.4% من مستوى 10.1 إلى 10.95 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنحو 6% من 22.66 جنيه، إلى 23.94 جنيه.

** تحرك إيجابي متوقع



ومن جانبه قال عادل عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية إن البورصة ستواصل تحركاتها الإيجابية، بدعم الارتفاعات المتوقعة لسهم أوراسكوم كونستراكشون، والسويدي للكابلات في ضوء ترجيحات الفوز بعقد مشروع الحمراوين

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية نقلت مؤخرا عن مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تتطلع إلى توقيع عقود تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات قبل يوليو القادم.

ولفت إلى أن الوزارة تحدد قريبا موعد فتح المظاريف المالية التي تقدمت بها ثلاثة تحالفات لتنفيذ المشروع، من بينها تحالف ياباني ومعه شركات المقاولات المصرية أوراسكوم والسويدي.

وبنهاية الأسبوع الماضي أغلق مؤشر البورصة الثلاثيني بارتفاع نحو 7% عند مستويات 16472 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 4% ليغلق عند مستوى 895 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بواقع 6.5% مغلقا عند مستويات 2243 نقطة.