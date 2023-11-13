البورصة تواصل حركتها المتباينة و«EGX30» يختبر 23500 نقطة

رجح خبراء التحليل الفنى أن تواصل البورصة المصرية التحركات المتباينة ليقترب مؤشرها الرئيسى «EGX30» من 23500-23600 نقطة قبل استعادة المسار الصاعد، فيما توقعوا مواصلة «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة رحلة الصعود لـ 4850.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تباين، إذ انخفض «EGX30» بنحو %1.65 ليغلق عند 23910 نقاط، فيما ارتفع «EGX70» بحوالى %1.58 مسجلا 4732.4، ونظيره «EGX100» الأوسع نطاقا 0.74 إلى 6960.

وأرجع الخبراء هبوط «EGX30» لاستمرار عمليات جنى الأرباح، تزامنًا مع الأداء السلبى لبعض الأسهم القيادية ومنها «فورى» ومصر الجديدة للإسكان.

وهبط سهم «فورى» بنحو %5 مسجلا 4.94 جنيه، كما تراجع «مصر الجديدة للإسكان» بـ%3.9 ليغلق عند 11.10.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 3.25 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 19 مليارا، ليغلق عند 1.613 تريليون.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافى قيمة 48.57 ، و22.29 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بنحو 70.86 مليون.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية شهدت أمس أداء متابينا على مستوى مؤشراتها ليغلق «EGX30» على تراجع بنحو 400 نقطة، دون 24000.وأرجع هبوط «EGX30» إلى عدة عوامل أهمها تداول بعض الأخبار السلبية عن سهم «فورى»، فضلا عن عمليات جنى الأرباح التى شهدها القطاع العقارى وعلى رأسها مصر الجديدة للإسكان، متوقعًا توجهه قرب مستوى الدعم 23500 نقطة، على الأجل القريب.

وقال إن الأداء الإيجابى لازال يحالف «EGX70» لاستكمال تحقيق مستويات تاريخية جديدة، مرجحًا وصوله إلى 4850 نقطة على المدى القريب .

من جانبه، أشار حسام عيد مدير قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق «EGX30» بالمنطقة الحمراء تأثرًا بالأداء السلبى لبعض الأسهم القيادية مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وجنى الأرباح، مما دفع المؤشر للتخلى عن مستوى الدعم الرئيسى 24000 نقطة.

ورجح هبوط «EGX30» فى اتجاه اختبار دعم 23600 نقطة، ثم التماسك ومعاودة الصعود مرة أخرى مستهدفا استعادة المقاومة الرئيسية 24000.

وبرر «عيد» ارتفاع «EGX70» بالأداء الإيجابى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية، متوقعًا استمرار صعود المؤشر فى اتجاه 4760 نقطة.