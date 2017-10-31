البورصة تواصل حالة الصعود بمنتصف تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للأفراد العرب والمؤسسات المصرية



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.32% عند مستوى 14384نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38 % عند مستوى 783 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات 803 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و34 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 44 مليون جنيه و7 مليون جنيه و3 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 107 سهم من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 35 وبقى 29 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.23% عند مستوى 14197نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.36 % عند مستوى 780 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% عند1755 نقطة