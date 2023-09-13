البورصة تواصل جنى أرباح مستوياتها التاريخية وتتجه لاختبار دعم 18900 نقطة

شهد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على مدار الجلستين السابقتين عمليات تصحيحية، بعدما سجل مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، ويتجه مع جلسة الأربعاء لاختبار الدعم عند 18900 نقطة.

ومع إغلاق جلسة الثلاثاء، شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا؛ إذ انخفض EGX30 بنسبة %0.7 إلى 19144 نقطة، وEGX70 بنحو %0.49 إلى 3778 نقطة، وEGX100 بـواقع %0.47 إلى 5558 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة نحو 2.1 مليار جنيه، من خلال تنفيذ تعاملات على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع منها 39، وانخفض 98، فيما استقر 60.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافى 1.2 مليون جنيه و400.9 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافى بيع بـ402.08 مليون.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، إن السوق المصرية تراجعت مع افتتاح جلسة الثلاثاء، ووصلت إلى أقل مستوى عند 19112 نقطة.

وأوضح غريب أنه خلال الفترة الماضية ومنذ اتجاه المؤشر الرئيسى لتسجيل قمم تاريخية، اتجهت البورصة خلال الجلستين السابقتين لعمليات تصحيحية بضغط سهم «البنك التجارى الدولي».

وتابع أنه فى حالة حدوث ارتداد من عمليات التراجع التى سجلها EGX30 فإنها ستكون من مستوى الدعم المستهدف عند 18900 نقطة.

فيما قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء يرجع الى استمرار العمليات التصحيحية للأسهم القيادية وجنى الأرباح بالإضافة إلى اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسى وتحديدا عند مستوى 19600 نقطة.

وتابع أن المؤسسات المالية المصرية والأجنبية اتجهت نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية تدريجياً.

وتوقع عيد استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسى 19000 نقطة مما يدفعه للارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختبار المقاومة 19600 نقطة.

وأوضح أن EGX70 تراجع نتيجة الأداء السلبى وهبوط أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع وجنى الأرباح الأمر الذى انعكس سلباً على أداء المؤشر السبعينى ودفعه للتخلى عن مستوى الدعم الرئيسى 3800 نقطة والإغلاق أدناه.

وأضاف مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية أن المستثمرين الأفراد العرب والأجانب اتجهوا نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً.

ورجح اتجاه المؤشر السبعينى لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 3760 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى.