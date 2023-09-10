البورصة تواصل تسجيل مستويات قياسية.. وEGX30 يتجاوز 19500 نقطة بداية التعاملات

واصلت البورصة المصرية، المسار الصاعد مسجلة مستويات تاريخية جديدة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 10-9-2023.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.84%، بداية تعاملات اليوم مسجلا مستوي قياسي جديد عند 19531 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.67%، مسجلا 3849 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.75% عند 5655 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منهم 83 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 95 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 20.15 مليون جنيه، و8.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 28.84 مليون جنيه.