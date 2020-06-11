البورصة تواصل تحركاتها المتباينة بضغط «جنى الأرباح»

أنهت البورصة تعاملات أمس على تباين فى الأداء

توقع المحللون الفنيون أن تواصل مؤشرات البورصة حركتها المتذبذبة اليوم – آخر جلسة فى تعاملات الأسبوع الجارى – راهنين صعود المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو مناطق 11000 – 11100 نقطة باستقراره أعلى منطقة 10600 نقطة .

وأرجعوا هبوط «EGX30» خلال الجلستين الماضيتين إلى عمليات جنى أرباح طفيفة عقب الصعود القوى للمؤشر فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى .

وأنهت البورصة تعاملات أمس على تباين فى الأداء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %1.1 وسجل 10933 نقطة، وهبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %0.36 ليصل إلى 1636 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعينى «EGXewi70» بنحو %0.45 مسجلا 1283 نقطة، وارتفع نظيره متساوى الأوزان “EGX50” بنحو %0.15 ليصل إلى 2047 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم نحو 911 مليون جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 174 هيمن الصعود على أداء 60 وتراجع 88 فيما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقى 578.788 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافى مشتريات بلغت 142 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بصافى 14.2 و128 مليون جنيه على التوالى، وهيمن المتعاملون المحليون على %74 من إجمالى التعاملات، وبنحو%20 للأجانب و%6 للعرب .

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إن استمرار عمليات جنى الأرباح الطفيف يُعد أمرا طبيعيا عقب صعود المؤشر فى تعاملات مطلع الأسبوع الجارى.

وأوضح أن الضغوط لا تزال مستمرة فى ظل تداعيات “كورونا” السلبية، خاصة فى ظل إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر قد تشهد موجة ثانية للوباء .

ولفت إلى أن المؤشر سيواصل بجلسة اليوم اختبار مستوى 10600 نقطة، مشيرا إلى أن فرص الصعود نحو 11150 نقطة لا تزال قائمة حال قدرة المؤشر على التماسك والبقاء أعلى مستوى الدعم 10650 نقطة .

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم، قال إن سهم التجارى الدولى يختبر مستوى الدعم 66 جنيها، والتماسك أعلاه سيدفعه مرة أخرى نحو مستوى 70 جنيها .

وأوضح أن سهم السويدى إليكتريك سيقترب من 7.40 جنيه ولديه فرصة للصعود نحو 7.80جنيه، فيما نصح بتخفيف المراكز الشرائية حال تحرك السهم أدنى مستوى 7.40 جنيه .

وقال إن سهم المنتجعات السياحية يتحرك يين مستوى الدعم 1.35 جنيه والمقاومة 1.45 جنيه، كما أن لديه فرصة للصعود نحو 1.55 جنيه، وفى حال تراجع أدنى 1.35 جنيه ينصح خلاله بتفعيل جنى الأرباح وتخفيف مراكز الشراء .

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال»، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع للجلسة الثانية على التوالى أمس، بعد الصعود القوى خلال بداية تداولات الأسبوع والتى دفعته لتحقيق المستهدفات 10900 – 11000 نقطة.

وأوضح أن هذا التراجع يأتى حتى الآن بشكل طبيعى خاصة أن المؤشر لايزال مستقرا أعلى مستوى 10800 نقطة والذى يعتبر مؤشرا لحماية الأرباح فى الوقت الحالى.

ورجح أن تعاود مؤشرات البورصة الارتفاع خلال جلسة اليوم، وتظل مستويات 11400 و11800 نقطة هى المستهدف حتى الآن.