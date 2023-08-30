البورصة تواصل تحركاتها الصاعدة وتستهدف 19100 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة تستهدف التحرك نحو قمة تاريخية جديدة عند 19100 نقطة، ومنها لمستويات أعلى إلى 19700. وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة الأربعاء على صعود جماعي، بقيم تداول على الأسهم بلغت 2.3 مليار جنيه، إذ قفز “EGX30” بنسبة 1.01% مغلقًا على 18818 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70″ بنحو 0.46% عند 3812 نقطة، و”EGX100” بحوالي 0.29% مسجلًا 5585 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم حوالي 2.3 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 202 ورقة مالية، صعد من بينها 91، وتراجع 58، ولم يتغير أداء البقية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 11.8 و3.2 مليون جنيه على التوالي، فيما غلب على تعاملات المصريين للشراء بنحو 8.5 مليون.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن إغلاق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الرئيسي “EGX30” أعلى مستوى 18430 نقطة يدفعه للتحرك نحو 19100 الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تمكن المؤشر الرئيسي من الإغلاق أعلى مستوى 19100 سيفتح الباب لمزيد من الصعود نحو 19750 نقطة، موضحًا أن هذه الرؤية ستكون غير صالحة حال تراجع المؤشر أدنى 17900 نقطة.

في سياق متصل، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سجل قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات الأربعاء عند 18818 نقطة.

وأوضح أن هذا جاء بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى دعم 18400 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب اليومية والصعود واختبار مقاومة 19000.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” فقد لفت إلى أنه نجح بجلسة الأربعاء في استعادة مستوى المقاومة الرئيسية 3800 نقطة، موضحًا أن استمراره أعلاها يدفعه نحو مزيد من الصعود.