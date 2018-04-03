البورصة تواصل الهبوط منتصف الثلاثاء والعرب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.14% عند مستوى 17483نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 875 نقطة حت

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.14% عند مستوى 17483نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 875 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع بقيمة 53 مليون جنيه و264.5 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والاجانب والمؤسسات العربية الاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 282 مليون جنيه و 3.5 مليون جنيه و 46 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 35 سهم من إجمالى 172 سهما متداولا،بينما هبط 100 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 877 نقطة.



