البورصة تواصل الهبوط في منتصف تعاملات الإثنين

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.4% إلى 13433 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 650 نقطة حتى المنتصف. وبلغت قيمة التداول

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.4% إلى 13433 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 650 نقطة حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 361 مليون جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 4.5 مليون جنيه و8 مليون جنيه و28 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 45 مليون جنيه و3 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمرو الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56 سهم من إجمالى 157سهما متداولا،بينما هبط 64 وبقى 37 دون تغير، واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.