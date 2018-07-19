البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الخميس 19 يوليو

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس .وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15436 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 753 نقطة حتى الساعة 12:30واختتمت البورصة المصرية تعاملا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس .

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15436 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 753 نقطة حتى الساعة 12:30

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 15578 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 755 نقطة.