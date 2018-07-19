بورصة وشركات

البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الخميس 19 يوليو

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس .وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15436 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 753 نقطة حتى الساعة 12:30واختتمت البورصة المصرية تعاملا
1:00 م, الخميس, 19 يوليو 18 1:00 م, الخميس, 19 يوليو 18

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رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس .

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 15436 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 753 نقطة حتى الساعة 12:30

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 15578 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 755 نقطة.

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