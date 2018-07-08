البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات.. والمصريون الأكثر بيعًا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.89% عند مستوى 15981 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% عند مستوى 794 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على الأس

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.89% عند مستوى 15981 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% عند مستوى 794 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 570 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 148 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 6 ملايين جنيه، و8 ملايين جنيه، و2.5 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 28 سهمًا من إجمالى 162 متداولاً، بينما هبط 83 وبقى 51 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 16125 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 800 نقطة.