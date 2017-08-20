البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأحد، حالة الهبوط الخفيف الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأجنبية. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.23% عند 13089نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 "

رجب عزالدين:





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأحد، حالة الهبوط الخفيف الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.23% عند 13089نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.74% ليصل إلى 691نقطة حتى المنتصف .

وبلغت قيمة التداولات 180 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية، والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 19مليون جنيه و6.5 مليون جنيه و792 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى تداولات قدرها 9 ملايين جنيه و8 ملايين جنيه و9 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 36 سهما من إجمالى 160 سهما متداولا، بينما هبط 84 وبقى 40 دون تغير.