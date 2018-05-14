البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات.. والمصريون الأكثر بيعا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19 % عند مستوى 17026نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82%…



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19 % عند مستوى 17026نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 848 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 965 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 53 مليون جنيه و9 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه و4.5 مليون و89 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 161 مليون جنيه حتى المنتصف.

وسيطر اللون الاحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 40 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 96 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 17184 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 855 نقطة.