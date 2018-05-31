البورصة تواصل الهبوط بجلسة المنتصف بدفع مبيعات العرب

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 2.45% عند 16349نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.11% عند 838 نقطة حتى الساعة 12:30.وبلغت قيمة التد

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 2.45% عند 16349نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.11% عند 838 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.9 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 132 مليون جنيه و156 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية و الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 124.5 مليون جنيه 147 مليونا و13.5 مليون و مليونى جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 18 سهما من إجمالى 176سهما متداولا، بينما هبط 126 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب، وهبط “egx30″ بنسبة 1.44% عند مستوى 16860نقطة، و”egx70” بنسبة 0.61% عند 847 نقطة .



