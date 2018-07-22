البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف وسط قيم تداولات ضعيفة

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط قيم تداولات ضعيفة على الأسهم.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 15311 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 751 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط قيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 15311 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 751 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 71 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالى،واتجهت تعاملات الأفراد العرب ولأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات، قدرها 100 ألف جنيه، و291 ألف جنيه، و948 ألف جنيه، ومليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 17 سهمًا من إجمالى 124 متداولاً، بينما هبط 55 وبقى 52 دون تغير.