البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف وسط اتجاه بيعي للمؤسسات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.40% عند مستوى 15101 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% عند مستوى 866 نقطة، حتى الواحدة ظهرًا.وبلغت ق

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.40% عند مستوى 15101 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% عند مستوى 866 نقطة، حتى الواحدة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداولات 724 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 36.5 مليون جنيه، و35.5 مليون جنيه، و28 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 67 مليون جنيه، و31.5 مليون جنيه، ومليوني جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 33 سهمًا من إجمالى 175 سهمًا متداولاً، وهبط 111 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مرشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35% عند مستوى 15315 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 875 نقطة.