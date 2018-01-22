البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والمصريون الأكثر بيعًا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 15294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند 839 نقطة حتى الساعة 12:45.وبلغت قيمة ا



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 15294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند 839 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 657 مليوزن جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه و10.5 مليون جنيه و50 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و64 مليونا التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 31 سهما من إجمالى 171 متداولة، بينما هبط 101 وبقى 39 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15339 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند 848 نقطة.