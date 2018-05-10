البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف والمصريون والعرب الأكثر بيعا

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.64 % عند 17173نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 1.25% عند 850نقطة حتى الواحدة ظهرا.وبلغت قيمة التد

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.64 % عند 17173نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 1.25% عند 850نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 895 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية و الأجنبية إلى البيع بصافى قيم تداولات 45.5 مليون جنيه و18.5 مليون و4.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 14 مليونا و13.5مليون 41 مليونا على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 24 سهما من إجمالى 164سهما متداولا، بينما هبط 112وبقى 28 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.99 % عند 17460نقطة، و “egx70” بنسبة 1.40% عند 861 نقطة.

