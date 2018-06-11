البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والمصريون والعرب الأكثر بيعا

رجب عزالدينهبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.31 % عند مستوى 15931 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 795 نقطة حتى الساعة 12:30.وبلغت قيمة التداولات على الأ



رجب عزالدين

هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.31 % عند مستوى 15931 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 795 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 703 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 18 مليون جنيه ومليون جنيه 5 مليون جنيه و6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأجنبية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 26 مليون جنيه و227 ألف جنيه و 2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 39 سهما من إجمالى 159 سهما متداولا، بينما هبط 72وبقى 48 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 16142 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 800 نقطة.