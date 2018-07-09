البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف والمصريون الأكثر بيعا

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.90% عند مستوى 15696 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.23% عند مستوى 775 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.90% عند مستوى 15696 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.23% عند مستوى 775 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 563 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 848 مليون جنيه تقريبا و5.5 مليون جنيه و670 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و826 مليون جنيه و11مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 26 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 97 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند مستوى 15839 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 784 نقطة.