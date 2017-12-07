البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والمؤسسات الأجنبية أكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 14300 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30 % عند مستوى 771 نقطة. &nb

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 14300 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30 % عند مستوى 771 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 290 مليون جنيه تقريباَ، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 37.5 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 3.5 مليون جنيه، و19.5 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه، و182 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 39 سهمًا من إجمالى 156 سهمًا متداولاً، بينما هبط 80 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.80% عند مستوى 14345 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.97 % عند مستوى 773 نقطة.