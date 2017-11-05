البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف والمؤسسات المصرية الأكثر بيعا

رجب عز الدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 1.34% عند 14127 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 1.34% عند 14127 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.99 % عند 781 نقطة حتى الساعة 11:30



وبلغت قيمة التداولات 318 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 41 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 20.5 مليون جنيه و16مليون جنيه، و839 ألف جنيه و5 ملايين جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 18 سهما من إجمالى 152 سهما متداولا، بينما هبط 115 وبقى 19 دون تغير.

