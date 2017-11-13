البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والمؤسسات الأجنبية الأكثر بيعا

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.92% عند 14139 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.82% لمستوى 771 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 450 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 41 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 2 مليون جنيه و3.5 مليون و5.5 مليون و22 مليونًا و7 ملايين، على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 33 سهما من إجمالى 178 متداولة، بينما هبط 120 وبقى 25 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب والمصريين، حيث هبط egx30 بنسبة 0.55% عند 14270 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 1% عند مستوى 777 نقطة.

