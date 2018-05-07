البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف والعرب الأكثر بيعا

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للعرب والأفراد المصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.34 % عند 17550نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.64% عند 872 نقطة حتى الواحدة ظ

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للعرب والأفراد المصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.34 % عند 17550نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.64% عند 872 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 556 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 16.5 مليون جنيه و353 ألف جنيه و5 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 808 ألف جنيه و19 مليون جنيه و مليونى على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 36 سهما من إجمالى 170 سهما متداولا، بينما هبط 91 وبقى 43 دون تغير.

