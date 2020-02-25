البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والعرب والأجانب الأكثر مبيعاً

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الممتدة منذ صباح تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وحتي المنتصف، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.7% ليسجل مستوى 13348 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.42% إلى 1211 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 1326 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس، على تراجعات جماعية قوية، وتراجع المؤشر الرئيسي %1.8 نهاية التعاملات، عقب إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان فشل مناقصة الشريك الإدارى، تزامنًا مع تصريحات وزير المالية، محمد معيط، ببراءة ضريبة الدمغة من تراجعات السوق.

وأكد خبراء سوق المال أن البورصة لا تزال تتلقى الضربات المؤلمة دون أى تغييرات إيجابية لفترة طويلة، مشددين على أن التغيير الهيكلى بسوق الأسهم يبدأ بتعديل ملف ضريبة الدمغة، وسط توقعات بتحركات هابطة بجلسة اليوم الثلاثاء، تجاه مناطق الدعم بين (13200 – 13000 نقطة).

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السوق بحاجة إلى تدخل سريع من الحكومة، لإحداث تغيير هيكلى لكبح جماح الخسائر التى تراكمت على المستثمرين.

وأضاف أن الوضع غير إيجابى، وتسيطر الحالة النفسية السيئة على تعاملات المستثمرين وسط تراجع الثقة فى حدوث تغييرات على المدى المتوسط والطويل الأجل.

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن فشل مناقصة الشريك لإدارة شركة مصر الجديدة، كان ضربة مؤلمة، ساهمت فى تراجع السوق بذلك الشكل، واصفًا ما حدث بـ«مهزلة».

وأوضح أن تمثيل الشريك الإدارى بمقعد واحد فى مجلس الإدارة، تسبب فى ابتعاد الشركات عن التقدم للفوز بالمناقصة.

وأكد أن تصريحات وزير المالية بعدم وجود تأثير سلبى لضريبة الدمغة على البورصة، كانت أحد الأسباب التى ساهمت فى تعميق حالة التراجع والهبوط.

وتوقع السعيد تحرك المؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بشكل عرضى مائل للهبوط صوب 13350 نقطة.

وأشار إلى أن منطقة تحركات المؤشر اتسعت عقب كسره لمستوى الدعم عند 13550 نقطة، لتشمل مستوى 13000 نقطة حتى منطقة المقاومة عند 14100 نقطة.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دى للأوراق المالية، إن فشل مناقصة مصر الجديدة تسببت فى هبوط البورصة القوى بجلسة الإثنين، ووصفه بالخبر السلبى على السوق.

ولفت إلى أن مؤشر الذعر بالبورصة المصرية أصبح فى أعلى مستوياته دون أساس واقعى، ومن ثم فإن أي أخبار سلبية تؤثر فى تراجع السوق، متوقعًا استمرار حالة الهبوط فى جلسة اليوم.

رجح مدير الاستثمار بشركة إتش دى للأوراق المالية، تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 صوب مستوى الدعم بين منطقتين 13000 – 13200 نقطة.