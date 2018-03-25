البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والعرب والمصريين الأكثر بيعًا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 16938 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 876 نقطة.وبلغت قيمة التدا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 16938 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 876 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 782 مليون جنيه تقريباً على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 20 مليون جنيه و355.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 4.5 مليون جنيه، و15 مليون جنيه، و70 ألف جنيه، و356 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 32 سهمًا من إجمالى 158 سهمًا متداولاً، بينما هبط 93 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 17064 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 878 نقطة.