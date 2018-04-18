البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والعرب والأجانب أكثر بيعًا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 17781 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 860 نقطة.وبلغت قيمة التدا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 17781 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 860 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 835 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، و57 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 96 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه، و9 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 45 سهمًا من إجمالى 190 سهماً متداولًا، وهبط 75وبقى 38 دون تغير.