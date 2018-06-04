البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 16622نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 12:30وبلغت ق

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 16622نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 668 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع بقيم تداولات قدرها 8 مليون جنيه و31 مليون جنيه 6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 23.5 مليون جنيه و21 مليون جنيه و726 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 39 سهم من إجمالى 154سهما متداولا،بينما هبط 66 وبقى 49دون تغير.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية لتطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول ،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 16675نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 844 نقطة.