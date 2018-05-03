البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والأجانب أكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 17883 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند…

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 17883 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند مستوى 882 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 574 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 7 ملايين جنيه، و14 مليون جنيه، و62 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 12 مليون جنيه، و63مليون جنيه، و9 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 39 سهمًا من إجمالى 166 سهمًا متداولاً، بينما هبط 93 وبقى 34 دون تغير.