البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. والأجانب أكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 16946 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند…

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 16946 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 847 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 534 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه، و25 مليون جنيه، و21 مليون جنيه، و12.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 39 مليون جنيه، و21 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 45 سهمًا من إجمالى 150 سهمًا متداولا، بينما هبط 65 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849 نقطة.