البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف بضغط مبيعات الأجانب

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الحادة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.16% عند مستوى 14639 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.83% عند مستوى 835 نقطة.وبلغت

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الحادة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.16% عند مستوى 14639 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.83% عند مستوى 835 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 557 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 15 مليون جنيه، و28.5 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 699 ألف جنيه، و30 مليون جنيه، و17 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 7 سهمًا من إجمالى 178 سهمًا متداولًا، بينما هبط 147 وبقى 24 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 14962 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 859 نقطة.

