البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف بدفع مبيعات المصريين

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.53 % عند 14957نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.08% عند 853 نقطة حتى الواحدة ظهرا.وبلغت قيمة

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.53 % عند 14957نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.08% عند 853 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 545 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية، والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 42 مليون جنيه و46.5 مليون، ونصف مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 9.5 مليون جنيه و60 مليونا و19.5 مليون جنيه على التوالى .

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 56 سهما من إجمالى 166 سهما متداولا، بينما هبط 68 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب، و صعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 2.17 % عند 15037نقطة، بينما صعد “egx70” بنسبة 1.85% عند 854 نقطة.