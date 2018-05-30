البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف بدفع مبيعات العرب

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% عند مستوى 16872نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 851نقطة حتى الساعة 12:15.وبلغت قيم

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% عند مستوى 16872نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 851نقطة حتى الساعة 12:15.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 520 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب و المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 24.5 مليون جنيه و23 مليون جنيه و31 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية و الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 12.5 مليون جنيه 65.5 مليون جنيه و405 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 27 سهما من إجمالى 155سهما متداولا، بينما هبط 88 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينيى وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.28% عند مستوى 17005نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 852 نقطة.