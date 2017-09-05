البورصة تواصل الهبوط المتأرجح بالمنتصف والعرب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:







واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط المتأرجحة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للعرب.







وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 13395 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 692 نقطة حتى الساعة 120:30.







وبلغت قيمة التداولات 263 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون جنيه و35 مليون جنيه و3 ملايين جنيه و319 ألف جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى تداولات قدرها 35.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى.







وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 63 سهما من إجمالى 144 سهما متداولا، بينما هبط 47 وبقى 34 دون تغير.







واختتمت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء الماضى، قبل إجازة الأضحى على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والأجنبية.





