البورصة تواصل الهبوط الطفيف بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين وللمؤسسات الأجنبية.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة0.29% عند 13572نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.36% ليصل إلى

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين وللمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة0.29% عند 13572نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.36% ليصل إلى 740 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 568 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 8 ملايين جنيه و12 مليونا و4.5 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بقيم تداولات 9 جنيهات و11.5مليون جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 63 سهما من إجمالى 174سهما متداولا، و هبط 82 وبقى 29 دون تغير.

